Les travailleurs indépendants craignent pour leur survie post-Covid

mardi, 01.12.2020

Une étude a démontré que la deuxième vague a encore péjoré la situation financière et mentale des entrepreneurs suivis ces six derniers mois par les chercheurs du Centre Enterprise for Society de l’UNIL, l’IMD et l’EPFL.

Elsa Floret



Dans l'hôtellerie-restauration, les revenus des ménages sont en net recul (69%). (Keystone)

Que s’est-il passé entre les deux confinements pour les indépendants et chefs d’entreprises suisses consultés par l’institut KOF et l’Université de Lausanne? Leur situation, tant sur le plan financier que mental, s’est aggravée et leur insatisfaction envers les mesures prises par la...