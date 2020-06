Covid-19: le CHUV met au point un nouveau test sérologique

jeudi, 18.06.2020

Une équipe du CHUV a mis au point un nouveau test sérologique SARS-CoV-2, en collaboration avec l'EPFL et le Swiss Vaccine Research Institute. Il permet de détecter les anticorps longtemps après l’infection.

Le nouveau test sérologique développé par le CHUV permet de détecter les anticorps au SARS-CoV-2 plus longtemps après l’infection.(Keystone)

L’équipe du Service d’immunologie et allergie du CHUV, dirigée par le Professeur Giuseppe Pantaleo, a mis au point un nouveau test sérologique SARS-CoV-2, en collaboration avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et le Swiss Vaccine Research Institute (SVRI).

Le nouveau test sérologique développé par le CHUV permet de détecter les anticorps au SARS-CoV-2 plus longtemps après l’infection, y compris chez des personnes paucisymptomatiques (avec peu de symptômes) et asymptomatiques (sans symptômes).

Le test a été crée en utilisant la technologie Luminex et la protéine S dans une conformation trimérique, très proche de celle qu’on retrouve naturellement chez le coronavirus.

"L’utilisation combinée de la technologie Luminex et de la protéine S accroît significativement la sensibilité de ce nouveau test sérologique", écrit le CHUV dans un communiqué. Une évaluation réalisée par le Service d’immunologie et allergie en collaboration avec le Service de microbiologie du CHUV, dirigé par le Professeur Gilbert Greub, démontre qu’il présente une sensibilité supérieure de 15% à 30% par rapport à quatre autres tests commerciaux, dont trois (Snibe, Epitope Diagnostics et Cobas) ciblent la protéine N et un autre (Liaison) la protéine S.