Apple veut connecter les iPhones à Internet en se passant des opérateurs

mardi, 24.12.2019

Une équipe d'ingénieurs serait en train de mettre sur pied une technologie satellite pour connecter les iPhone à Internet.

SG



Apple vise ainsi à transmettre des données aux iPhones sans être dépendant des opérateurs télécoms et leurs satellites. (Keystone)

Le groupe américain Apple travaillerait secrètement sur des satellites capables de connecter les iPhones à Internet, en contournant les réseaux sans fil, selon Bloomberg. Une douzaine d'ingénieurs spécialisés dans l'aérospatiale, la télécommunication et la conception d'antennes et de satellites sont mis à contribution pour ce projet.

Apple vise ainsi à transmettre des données aux iPhones sans être dépendant des opérateurs télécoms et leurs satellites. La firme de Cupertino pourrait également utiliser des satellites pour un suivi de localisation plus précis de ses appareils, permettant des cartes améliorées et de nouvelles fonctionnalités, indique Bloomberg.

Pour l'heure, il n'est pas certain qu'Apple veuille construire sa propre constellation de satellites ou exploiter des équipements déjà existants. Selon le site américain, le projet serait toutefois une priorité pour Tim Cook. Des premiers résultats sont attendus d'ici cinq ans.

Contacté par Bloomberg, Apple n'a pas commenté ces informations.