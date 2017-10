Importante découverte paléontologique au cœur des Alpes grisonnes

vendredi, 20.10.2017

Une équipe de paléontologues suisses a découvert des fossiles d’une nouvelle espèce de poisson Coelacanthe remarquablement conservés dans les montagnes du Ducan, près de Davos. Ces fossiles soulèvent des interrogations sur les mécanismes de l’évolution des vertébrés.

Ces fossiles vieux de 240 millions d’années apportent de précieuses informations sur l’évolution des poissons Coelacanthe tout en soulevant des interrogations sur les mécanismes de l’évolution des vertébrés en général.

Les fossiles de Coelacanthe découverts par Chritian Obrist, - amateur éclairé qui travaillant depuis 20 ans avec une équipe de l’Université de Zurich sur le site paléontologique de Ducanfurgga à 2'740 m d’altitude près de Davos - apparaissent comme l’une des découvertes paléontologiques majeures réalisée ces dernières années en Suisse.

Les fossiles extraits des roches triasiques des montagnes du Ducan sont remarquablement conservés. Des recherches poussées réalisées par le paléontologue Lionel Cavin du Muséum de Genève en collaboration avec les universités et musées de Zurich et de Bâle au moyen de techniques de tomodensitométrie (CT scan) ultra modernes, ont permis de décrire minutieusement l’animal et de préciser son statut.

Les spécialistes ont ainsi pu déterminer qu’il s’agit non seulement d’une espèce nouvelle mais aussi d’un genre nouveau mais très particulier et surprenant de Coelacanthe qu’ils ont nommé Foreyia maxkuhni.

Le Coelacanthe des Alpes grisonnes se caractérise par une tête spectaculaire en forme de dôme, un corps étonnamment raccourci et une très petite bouche. Ces caractéristiques anatomiques font penser qu’il s’agit d’une espèce qui vivait non pas en eaux profondes comme les Coelacanthes actuels, mais dans des zones côtières très peu profondes.

Cette morphologie fait penser à celle des actuels poissons-anges et pourrait être le résultat d’une petite mutation génétique ayant entraîné de profondes modifications de l’anatomie de cette lignée.

Ce « saut d’évolution » aurait débouché sur une anatomie très particulière et constitué un avantage sélectif en lui permettant de coloniser une nouvelle niche écologique.

Cette nouvelle espèce, qualifiée de « bizarre » par les chercheurs, permet non seulement de mieux documenter les richesses et variations de l’ordre des coelacanthes à travers leurs évolutions morphologiques et écologiques anciennes, mais ouvre aussi de nouvelles pistes et scénarios pour examiner les processus de l’évolution, comme nous poser de passionnantes questions sur l’origine des premiers vertébrés terrestres.