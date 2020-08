Covid-19: 5618 tests, 200 cas, 9 hospitalisations et un décès

dimanche, 16.08.2020

Une cinquantaine de cas positifs de moins que samedi, selon l'Office fédéral de la santé publique.

Sur les sept derniers jours, le nombre total d'infections en Suisse et au Liechtenstein est de 1456. (Keystone)

La Suisse comptait dimanche 200 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Un décès de plus a été enregistré. Le total s'élève à désormais 1716.



Sur les sept derniers jours, le nombre total d'infections en Suisse et au Liechtenstein est de 1456, indique le bulletin d'information quotidien de l'OFSP. Depuis le début de la pandémie, 38'124 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 881'683 tests effectués, dont 5618 les dernières 24 heures.



La Suisse recense neuf hospitalisations de plus par rapport à samedi. Le nombre de personnes hospitalisées depuis le début de la pandémie se monte désormais à 4433.



Le pays dénombre par ailleurs 1568 personnes en isolement et 4632 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S'y ajoutent 16'127 autres personnes revenant de voyage d'un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

Pour mémoire, les chiffres de samedi: 7179 tests, 253 cas, 9 hospitalisations et zéro décès. (ATS/FL)