Jennifer Creel est la nouvelle directrice financière d'ADC Therapeutics

mardi, 21.04.2020

Une ancienne cadre de Celgene rejoint le laboratoire vaudois ADC Therapeutics.

Jennifer Creel est titulaire d'un MBA de l'université de Virginie et d'une licence en économie et Français du Collège de William et Mary.

La société de biotechnologie vaudoise ADC Therapeutics, spécialisée dans la recherche en oncologie, a nommé Jennifer Creel au poste de cheffe des finances.

Jennifer Creel a récemment occupé les fonctions de directrice financière et de vice-présidente de la société Franchise, Global Finance & Business Planning chez Celgene jusqu'à son acquisition par Bristol Myers Squibb. Pendant Pendant ses 11 années chez Celgene, elle a occupé plusieurs postes financiers à responsabilités croissantes, dont le vice-président des finances, de l'hématologie et de l'oncologie, et le directeur exécutif, Global Business Planification et analyse.