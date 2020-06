Un ancien dirigeant de Blablacar nommé CEO de la fintech Loanboox

mercredi, 17.06.2020

Un top manager de la plateforme de covoiturage française Blablacar prend les rênes de la fintech zurichoise Loanboox.

SG



Philippe Cayrol était auparavant directeur en charge du développement de la plateforme de covoiturage française Blablacar.

Le Français Philippe Cayrol est le nouveau CEO de la fintech zurichoise Loanboox. Il dirigera la plateforme indépendante de marché de capitaux à la place de Stefan Mühlemann, fondateur de Loanboox, qui se concentre désormais sur son rôle de président du conseil d'administration.

Philippe Cayrol était auparavant directeur en charge du développement de la plateforme de covoiturage française Blablacar. Précédemment, il a également cofondé un fonds d'investissement à Londres dédié au financement en capital des jeunes entreprises.

Alex Lawrence rejoint également l'équipe dirigeante de la fintech en tant que Chief Revenue Officer en charge du développement commercial et du marketing au niveau international. Il occupait auparavant directeur général de la plateforme allemande de titrisation Crosslend.

Loanboox est présente dans six pays et a traité des demandes de financement pour un montant de plus de 40 milliards de francs depuis son lancement il y a quatre ans.

