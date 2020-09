Perfect Holding maintenu à flot par un repreneur potentiel au 1er semestre

mardi, 29.09.2020

Un repreneur potentiel a accepté de maintenir Perfect Holding sous perfusion depuis mai, dans l'attente de l'issue des pourparlers.

Perfect Holding a perçu deux virements mensuels de 40.000 francs chacun.(Keystone)

La société lausannoise de participation en difficulté Perfect Holding a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice de 187'000 francs, contre une perte de 613'000 francs un an plus tôt. Un repreneur potentiel a notamment accepté de maintenir la firme sous perfusion depuis mai, dans l'attente de l'issue des pourparlers.



Perfect Holding a dans ce cadre perçu deux virements mensuels de 40'000 francs chacun, sur un prêt-relais total de 520'000 francs, en échange d'une garantie constituée de l'intégralité de ses quelque 17,25 millions d'actions en trésorerie.



Ces titres avaient été restitués un mois plus tôt par les repreneurs de la filiale de négoce de vols d'affaires charter Oxygen Aviation, leur valorisation étant alors considérée comme inexistante.



Privé d'Oxygen depuis le printemps et faisant face à une paralysie des transports aériens induite par la pandémie de Covid-19, Perfect Holding a vu ses revenus fondre de 45% à 4,2 millions. La perte opérationnelle brute a, elle, été creusée à 908'000 francs, contre 579'000 un an plus tôt, détaille mardi un compte-rendu intermédiaire.



Le conseil d'administration espère pouvoir présenter un projet de reprise à ses actionnaires à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire dans les prochains mois.(AWP)