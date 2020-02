Turbulences des marchés en 2020 à la faveur des stratégies actives?

dimanche, 16.02.2020

Un marché plus volatil et une plus grande dispersion des rendements offrent des opportunités relatives supplémentaires.

Dean Tenerelli*



Il y a douze mois, nous étions optimistes quant aux perspectives du marché des actions européens pour 2019. Cette confiance a été récompensée, l’indice FTSE Developed Europe ayant fait un bond de près de 20 % - dont la majeure partie a été réalisée au cours des six premiers mois de l’année.

Même si les performances de 2019 ont été importantes, l’année a été caractérisée par une volatilité accrue. Toutefois, si les fluctuations de marchés peuvent souvent perturber les investisseurs, les gestionnaires actifs purement bottom-up ont su tirer profit de ce marché plus turbulent. Nous avons en effet été en mesure de réaliser une solide surperformance par rapport à l’indice dans un environnement très volatil en 2019.

Perspectives assombries

Aujourd’hui, les perspectives globales sont moins positives. Les craintes liées à la croissance se font sentir pour un certain nombre d’économies européennes, dont beaucoup sont en difficulté en raison du ralentissement en Allemagne, principal moteur économique du continent. L’Allemagne continue à ressentir les effets d’une croissance chinoise chancelante, alors que la puissance asiatique gère ses relations économiques tumultueuses avec les États-Unis. Vient s’ajouter à cela l’épidémie du coronavirus qui devrait également avoir un impact sur la croissance mondiale cette année.

Plusieurs pays européens ont connu une récession industrielle. Celle-ci a été causée en partie par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, mais aussi simplement parce que nous sommes dans un environnement de fin de cycle. Bien qu’il y ait eu récemment des signes d’activité plus positifs, un ralentissement industriel se répercute généralement sur d’autres secteurs de l’économie, de sorte que les investisseurs ne doivent pas s’attendre à une reprise substantielle de la croissance pour l’année en cours.

En plus de ces questions économiques, des tensions politiques planent également sur le continent, notamment en ce qui concerne les futures discussions commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE.

Une attention soutenue aux fondamentaux

Dans des conditions de volatilité importante, nous cherchons à constituer un portefeuille relativement équilibré en termes d’exposition aux scénarios économiques possibles, de sorte que la performance relative ne dépende pas d’un environnement «macro» particulier.

S’il est vrai que les valorisations sont proches des moyennes historiques après le rallye de 2019, nous trouvons toujours un large éventail d’investissements intéressants. En fait, un marché plus volatil et une plus grande dispersion des rendements nous offrent des opportunités relatives supplémentaires à exploiter. Par exemple, nous sommes optimistes quant aux perspectives d’un certain nombre de secteurs défensifs, qui ont la capacité de faire preuve de résilience en cas d’incertitude persistante.

En matière d’actions européennes et au cours de la dernière décennie, nous avons généré un performance considérable en prenant des participations dans certains titres délaissés en Espagne et en Italie. Nous avons actuellement des positions dans des services publics réglementés italiens et espagnols, dans lesquels nous avons commencé à investir lorsque les secteurs cycliques étaient en vogue et que les investisseurs renonçaient aux positions défensives.

Ces sociétés bénéficient de régimes réglementaires favorables et offrent un rendement intéressant et fiable.

Les soins de santé constituent l’une de nos plus allocations importantes, tant en termes absolus que relatifs. De nombreux investisseurs sous-estiment le potentiel de croissance défensif de certains titres de ce secteur. Nous sommes investis dans plusieurs sociétés pharmaceutiques de grande qualité, avec d’excellents antécédents et un nombre croissant de nouveaux produits, dont nous anticipons une croissance régulière des bénéfices à moyen terme.

Opportunités dans les services financiers

Nous continuons cependant à être sous-pondérés dans les biens de consommation de base, car les évaluations sont largement surévaluées dans ce secteur, et également dans le secteur financier, car les perspectives restent peu incertaines et les fondamentaux de l’industrie relativement mauvais. Cela devrait perdurer encore certain temps.

Toutefois, nous avons récemment réduit la sous-pondération du secteur financier, car certaines opportunités sont devenues plus attrayantes. Par exemple, nous avons pris une position dans Nordea Bank, le plus grand fournisseur de services financiers de la région nordique, au dernier trimestre de 2019, car nous anticipons une amélioration du potentiel de rendement au cours des trois prochaines années.

Certains marchés bancaires montrent encore des signes de croissance, comme l’Espagne. Nous avons également augmenté notre participation dans le groupe bancaire espagnol Bankinter au cours du dernier trimestre de 2019. Bankinter, qui compte parmi les banques les mieux capitalisées en Europe, a toujours pratiqué une gestion des risques rigoureuse et s’est engagé à atteindre un taux de dividende élevé. Les bénéfices proviennent également de ses activités de gestion d’actifs, ce qui signifie que Bankinter est plus à même de réduire l’impact de l’érosion de la marge nette d’intérêt dans le contexte actuel de taux d’intérêt bas et prolongés.

Rester vigilant en 2020

Dans l’ensemble, les investisseurs devraient rester vigilants en 2020, car le rally des marchés boursiers de l’année dernière a occulté les changements de sentiment et d’orientation provoqués par les nombreuses incertitudes mondiales et locales. Si le marché global aura certes du mal à progresser de manière significative sans que certaines de ces questions ne soient résolues concrètement, nous restons optimistes quant aux possibilités de générer de l’alpha pour les investisseurs actifs capables de tirer parti de cet un environnement turbulent.

* Gérant du fonds actions Continental European Strategy, T. Rowe Price