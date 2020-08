L'heure des comptes pour le Conseil fédéral

mardi, 11.08.2020

Un choix crucial s'offre au Conseil fédéral: accepter de vivre avec le Covid-19, et laisser forums et salons se tenir. Ou céder à la peur du virus et restreindre les libertés. L'édito de Frédéric Lelièvre, rédacteur en chef.

Frédéric Lelièvre



Frédéric Lelièvre, rédacteur en chef

Ce mercredi marquera le retour aux affaires du Conseil fédéral. Il était temps. La pause estivale a laissé s’installer une véritable cacophonie dans la communication de crise. La peur et l’émotion ont regagné du terrain alors que la pandémie reste pourtant sous contrôle car, quoiqu’on en dise,...