e-Potek: une levée de fonds d’un million de francs

mercredi, 22.01.2020

Un an et demi après sa création, le premier tour de financement permet à la fintech genevoise e-Potek d’ouvrir un bureau à Lausanne et de doubler ses effectifs. Interview.

Elsa Floret



Yannis Eggert, CEO et Florian Bienefelt, CTO d'e-Potek à Genève.

e-Potek, start-up active dans le financement hypothécaire créée à Genève en 2018, accélère son développement en Suisse romande, avec l’ouverture d’un bureau à Lausanne, grâce à un premier tour de financement d’un million de francs suisses et l’arrivée d’investisseurs au capital.



Parmi...