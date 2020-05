La Pierre Blanche d'Estavayer cesse ses activités, supprimant 70 emplois

vendredi, 08.05.2020

Un an après son aménagement à plus de 25 millions de francs, le centre de santé La Pierre Blanche ferme ses portes à Estavayer. Une septantaine d'emplois sont en péril.

Selon l’hebdomadaire «La Broye», l’ancien centre médical de la Corbière, transformé en lieu de pointe de la médecine intégrative pour 25 millions de francs au printemps 2019, fermera définitivement ses portes en septembre.

La pandémie du coronavirus a amplifié les difficultés de l'entreprise, tous les séjours ayant été annulés depuis le 13 mars.

A coup de millions, il devait être le plus grand centre romand de médecine intégrative, recourant à la médecine conventionnelle et aux médecines complémentaires. Le projet avait été initié par André Marchandise, un entrepreneur d'origine belge de 70 ans. Ce dernier est l’actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration de Coralisa, la société propriétaire du site.

André Marchandise avait également racheté le château de La Corbière, qui accueille l’administration, les activités du programme de réadaptation oncologique et des cabinets de consultation.

Licenciement collectif

Un processus le licenciement collectif a été lancé concernant les 67 employés du centre. Ces derniers ont quinze jours pour proposer diverses pistes concernant l’avenir de la société. Ils devraient recevoir leur congé pour la fin du mois.

Plus de quarante thérapeutes externes seront également affectés par cette annonce, collaborant régulièrement avec le centre médical.