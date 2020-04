Genève: aide d'urgence pour les petites sociétés et les indépendants

lundi, 06.04.2020

Un accord entre les milieux immobiliers et l'Asloca vise à exempter des petites sociétés et des indépendants en difficulté du paiement de leur loyer commercial courant.

le canton de Genève, les milieux immobiliers et l'Asloca veulent exempter les microsocietés et les indépendants,

C'est un accord inédit en Suisse: le canton de Genève, les milieux immobiliers et l'Asloca veulent exempter les microsocietés et les indépendants, «les plus en difficulté», du paiement de leur loyer commercial courant. Une aide d'urgence sera débloquée. Elle concerne les loyers commerciaux n’excédant pas 3500 francs par mois, charges non comprises. Selon cet accord, les pouvoirs publics s'engagent à verser, à fonds perdus, jusqu'à la moitié du montant de la location courante au bailleur. De leur côté, les acteurs de l'économie immobilière inciteront les propriétaires à accepter cette mesure dans la même proportion, en miroir.

