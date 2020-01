UBS réorganise la gestion de fortune en Europe

mardi, 07.01.2020

UBS veut diviser ses activités de gestion de fortune dans la zone Emea en trois unités distinctes.

Selon l'agence Bloomberg, UBS s'attendait à la suppression de 500 postes. (Keystone)

UBS indique vouloir réorganiser ses activités de gestion de fortune dans la zone Emea (Europe, Moyen-Orient et Afrique) en trois unités d'affaires distinctes. Une réduction organisationnelle des doublons est à prévoir, selon un document interne signé par les codirigeants de l'activité de gestion de fortune du groupe bancaire, Iqbal Khan et Tom Naratil.

Ces trois régions seront l'Europe, l'Europe centrale et de l'est ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique. Plusieurs nominations sont aussi annoncées.

La banque justifie ces changements par la volonté d'accélérer la prise de décision et le délai de mise sur le marché, en augmentant l'autonomie des unités d'affaires, afin de passer plus de temps avec les clients.

La banque compte informer ses employés "dans les jours et semaines à venir" à son siège zurichois, selon le document dont AWP a obtenu une copie.

L'agence Bloomberg a pour sa part indiqué mardi que la grande banque s'attendait à la suppression de 500 postes. (awp)