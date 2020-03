UBS élague sa prévision de croissance en Suisse pour 2020

mercredi, 11.03.2020

UBS rabote à 0,7% contre 1,1% sa prévision de croissance pour le produit intérieur brut (PIB) helvétique en 2020, invoquant un impact marqué de l'épidémie de coronavirus sur la première moitié de l'exercice.

UBS souligne dans son rapport de mercredi que si les mesures adoptées ne suffisaient pas à contenir la propagation de la pneumonie virale, une récession ne pourrait être exclue.(Keystone)

UBS élague sa prévision de croissance pour le PIB suisse pour 2020. Elle passe de 0,7% contre 1,1%, en raison d'un impact marqué de l'épidémie de coronavirus sur la première moitié de l'exercice, amené à s'amenuiser sur la seconde. La projection pour l'année prochaine en revanche a été relevée à +1,4%, contre +1,3% précédemment.



La banque aux trois clés souligne dans son rapport de mercredi que si les mesures adoptées ne suffisaient pas à contenir la propagation de la pneumonie virale, une récession ne pourrait être exclue.



Dans l'immédiat, l'épidémie et les mesures adoptées pour l'enrayer risquent de peser sur l'inflation, à travers un renchérissement de la valeur refuge que représente le franc, une moindre utilisation des capacités de production et la chute des prix du pétrole. UBS prévoit subséquemment pour 2020 une déflation de 0,3%, au lieu d'une inflation de 0,5%.



La grande banque rappelle que la Réserve fédérale (Fed) américaine a déjà pris les devants pour atténuer l'impact de l'épidémie en rabotant ses taux de 0,5% et anticipe une mesure similaire quoi que moins marquée de la part de la Banque centrale européenne, de 0,1%.

La Banque nationale suisse risque dans ce contexte de devoir enfoncer encore son taux directeur à -1,0%, contre -0,75%, pour éviter un envol du franc face aux autres devises.(awp)