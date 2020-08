UBS obtient le feu vert de la BC du Brésil pour sa coentreprise

mardi, 25.08.2020

UBS pourra créer avec Banco do Brasil une plateforme bancaire régionale avec une couverture globale.

Le partenariat entre UBS et Banco do Brasil a été annoncé il y a près d'une année. (Keystone)

Le groupe bancaire UBS a obtenu l'approbation de la Banque centrale du Brésil pour son projet de coentreprise avec Banco do Brasil (BB) dans la banque d'affaires en Amérique du Sud. Ce partenariat, annoncé il y a près d'une année, a pour objectif de créer une plateforme bancaire régionale avec une couverture globale, combinant les forces des deux instituts.

Sollicité mardi par AWP, le numéro un bancaire helvétique a confirmé l'information parue dans plusieurs médias brésiliens. "Nous avons bien obtenu le feu vert de la Banque centrale du Brésil", a indiqué un porte-parole de la filiale brésilienne de la banque aux trois clés, ajoutant qu'il s'agit de la dernière approbation réglementaire requise.

"La concrétisation du partenariat reste conditionnée au respect de conditions contractuelles antérieures à la transaction", a de son côté fait savoir BB dans un communiqué.

L'institut d'émission a par ailleurs donné son aval à la prise de participation directe et indirecte de BB et de sa filiale d'investissement jusqu'à concurrence de 49,99% dans plusieurs entités sud-américaines d'UBS: UBS Brasil Serviços de Assessoria Financeira, UBS Brasil Banco de Investimento, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, UBS Brasil Holding Financeira et UBS Trading (Argentina). (awp)