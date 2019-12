UBS lance en Suisse un financement immobilier basé sur le Saron

vendredi, 29.11.2019

UBS lance en Suisse le premier financement immobilier reposant sur le taux de référence Saron, calculé par la BNS.

Cette offre sera testée dans le cadre d'un projet pilote mené avec des clients sélectionnés et des financements supérieurs à 25 millions de francs.(Keystone)

UBS s'adapte aux changements qui interviennent dans le domaine des taux d'intérêts. La grande banque lance en Suisse le premier financement immobilier reposant sur le taux de référence Saron (Swiss Average Rate Overnight), calculé par la BNS.



Cette offre sera testée dans le cadre d'un projet pilote mené avec des clients sélectionnés et des financements supérieurs à 25 millions de francs, indique vendredi le numéro un bancaire helvétique. Ces ballons d'essai permettront d'acquérir de l'expérience. Le géant zurichois prévoit de proposer des hypothèques Saron l'année prochaine à plus grande échelle.



Le Saron est un taux d'intérêt de référence pour le franc. Il est calculé quotidiennement sur la base des transactions réalisés et des prix pratiqués sur le marché monétaire helvétique et géré par la Bourse suisse.



La BNS a introduit cet été son propre taux directeur, qui a remplacé le Libor (London Interbank Offered Rate), calculé à Londres et dont l'avenir est incertain. Les hypothèques Libor font partie du paysage suisse du crédit depuis fort longtemps.(awp)