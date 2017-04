UBS: Julie Richardson proposée au conseil d'administration

lundi, 03.04.2017

Les actionnaires d'UBS devront avaliser la nomination de Julie Richardson au conseil d'administration à l'assemblée générale du groupe bancaire le 4 mai, a-t-il annoncé lundi. Elle doit remplacer Joseph Yam qui quittera l'organe de surveillance pour "raison personnelle", selon un communiqué.



Mme Richardson a été associée et a dirigé la filiale new-yorkaise du fonds d'investissement Providence Equity Partners de 2003 à 2012. Auparavant, elle a été vice-présidente de la division banque d'affaires de l'américain JPMorgan Chase de 1998 à 2003 et a démarré sa carrière en 1986 à la banque Merrill Lynch.



Le président Axel Weber et les autres membres du conseil d'administration seront proposés pour un nouveau mandat d'un an.



Les actionnaires devront également avaliser le versement d'un dividende de 0,60 CHF par action pour l'exercice 2016.(awp)