UBS inaugure un format d’agence pop-up

jeudi, 12.10.2017

UBS inaugure un nouveau format de filiale inédit en Suisse. Pendant trois mois et demi, l'«UBS Concept Space» va offrir aux étudiants un espace urbain de travail, de réflexion et de réunion. Les étudiants peuvent y découvrir le monde du digital banking, et profiter d’offres de co-working.

L’«UBS Concept Space+» offre aux étudiants un espace aux utilisations variées, consacré notamment aux travaux en commun, au transfert de connaissances et aux échanges sociaux.(Keystone)

UBS est la première banque suisse à inaugurer le 13 octobre un format d’agence innovateur au coeur de la ville de Winterthour. Pendant trois mois et demi, l’«UBS Concept Space+» offre aux étudiants un espace aux utilisations variées, consacré notamment aux travaux en commun, au transfert de connaissances et aux échanges sociaux.

Cet espace de co-working accueillant se situe tout près de la Haute École et de la gare. Il offre une trentaine de postes de travail avec accès gratuit à Internet, des tableaux blancs de conférence et un grand écran pour les présentations. La zone lounge permet aux plus petits groupes de travailler en équipe et d’échanger. Des manifestations culturelles auront lieu deux soirs par semaine. Du théâtre d’improvisation à des dégustations culinaires, en passant par des concerts de salon. La souplesse du programme permet aussi d’y intégrer les idées de manifestations proposées par les visiteurs.

Le «Concept Space+» permet aux étudiants de découvrir le digital banking d’UBS. Les conseillers UBS présentent, à travers différents ateliers interactifs, de nombreux produits digitaux, comme par exemple l’application de paiement TWINT, le calculateur digital de prévoyance ou les applications de mobile banking. Grâce à l’ouverture digitale de compte, les étudiants peuvent souscrire sur place à un paquet bancaire gratuit, Campus.

"En tant que banque, nous devons évoluer en permanence et nous adapter aux nouveaux besoins de nos clients. Avec l'UBS Concept Space+, nous sortons volontairement des cadres établis", explique Roger von Mentlen, responsable du Personal Banking.