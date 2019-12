UBS mise sur les valeurs domestiques et de la consommation dans les actions

mercredi, 20.11.2019

Dans leurs perspectives pour 2020, les responsables d'investissement de UBS GWM se montrent réservés sur le dollar et préfèrent les métaux précieux aux titres cycliques dans les matières premières.

Piotr Kaczor



Sergio Ermotti, le CEO de UBS, rappelle que les niveaux de cash restent à des seuils record. (Keystone)

Dans un contexte d’incertitudes au plan des politiques monétaires et commerciales, en pleine campagne pour les présidentielles US de décembre 2020, UBS Wealth Management préfère les actions domestiques aux titres plus exposés aux répercussions du commerce mondial. La grande banque privilégie en...