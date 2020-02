UBS s'associe avec Zurich Insurance dans la bancassurance pour PME

mercredi, 05.02.2020

UBS et Zurich Insurance lancent des produits de bancassurance à l’intention des jeunes entrepreneurs.

UBS avait déjà mis sur le marché à l'été dernier sa plateforme baptisée "UBS start business". (Keystone)

UBS et Zurich Insurance lanceront début mars une plateforme commune de produits bancaires et d'assurance, destinée aux petites et moyennes entreprises (PME). L'offre comprendra outre un paquet bancaire classique, des assurances obligatoires ou complémentaires pour des risques que certaines jeunes pousses ne peuvent assumer seules, soulignent les deux partenaires dans un communiqué conjoint mercredi.

UBS avait déjà mis sur le marché à l'été dernier sa plateforme baptisée "UBS start business", dont la palette de produits comprend désormais également des offres de Zurich Insurance. (awp)