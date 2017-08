UBS est le premier gestionnaire de fortune mondial

lundi, 07.08.2017

UBS et le Crédit Suisse ont mis, ces dernières années, l'accent sur la gestion de fortune. Pour l'UBS, les résultats sont concluant vu qu'elle obtient la première place mondiale. Par contre, sa rivale Crédit Suisse, se voit repliée d'une position.

Le géant bancaire UBS conserve sa première place dans la gestion de fortune. (Keystone)

Le géant bancaire UBS a conservé sa première place mondiale dans la gestion de fortune avec des avoirs gérés de 2068,67 milliards de dollars à fin 2016, en hausse de 3,4% sur un an. La rivale Credit Suisse se voit pour sa part rétrogradée d'une position, au 6e rang du classement annuel établi par la société de conseil Scorpio Partnership. Le numéro deux bancaire helvétique est surclassé par la Banque Royale du Canada (RBC).

Ces dernières années, les deux grandes banques suisses UBS et Credit Suisse ont mis l'accent sur la gestion de fortune, une virage stratégique opéré au détriment de la banque d'affaires.

A fin décembre, Credit Suisse affichait une masse sous gestion de 719,33 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 7,6%. RBC a connu pour sa part une croissance de 13,8% à 791,13 milliards, rapporte lundi le cabinet londonien, qui se définit comme le leader mondial de la recherche en matière de gestion de fortune.

Le trio de tête est complété par les américains Bank of America et JP Morgan, avec respectivement 1971,97 milliards (+1,6%) et 1950,00 mrd USD (+6,2%). Dans le top dix, sept banques se concentrent sur le marché américain, rapporte le Global Private Banking Benchmark 2017.

A elles seules, les cinq premières banques pèsent 36,5% du marché, avec 7700 mrd USD d'avoirs. Wells Fargo occupe la quatrième position.

Pictet grappille une place

Troisième banque cotée au SMI, Julius Bär s'est hissée à la onzième position, contre la douzième en 2015. L'établissement de gestion zurichois a connu une progression de 8,9% de la masse sous gestion à 323,90 milliards de dollars.

Une société romande figure dans le top 20, à savoir Pictet. La banque privée genevoise a grappillé une place, arrivant au 14e rang avec 246,32 milliards de dollars (+3,0%).

China Merchants Bank a connu l'avancée la plus fulgurante, avec une poussée de cinq rangs à la 15e position (238,96 mrd). Autre établissement chinois, Bank of China fait son apparition dans le classement à la 24e position. L'Asie a connu une accélération l'année dernière, explique la société de conseil britannique.

Deutsche Bank a dégringolé au 16e rang, contre le 11e auparavant. Le mastodonte allemand a vu ses avoirs sous gestion fondre de quelque 30% sur un an à 227,24 milliards de dollars. En Europe, plusieurs acteurs majeurs ont subi un recul des volumes en raison notamment de restructuration, selon Scorpio.

Le classement comprend les 25 plus importants gestionnaires de fortune au monde, représentant 13'300 milliards de dollars de masse sous gestion ou 63,2% du marché global. Ce dernier a cru à 21'100 milliards en 2016, contre 20'400 l'année précédente (+3,8%), précise le communiqué. La collecte d'argent a stagné (-0,03%) en rythme annuel.

Le cabinet affirme également que les clients et les gestionnaires de fortune ont renforcé leur relation l'année dernière. Son indice, qui mesure l'étendue et la complexité des interactions banque-client, s'est étoffé de 5,7% en comparaison annuelle.

En termes de performance opérationnelle, les 25 établissements concernés ont vu leur rentabilité s'étioler, avec un ratio coûts/revenus moyen de 82,5%, péjoré de deux points de pourcentage sur un an. Les gains ont néanmoins pris l'ascenseur (+17,3%). (awp)