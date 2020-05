Uber distribue 63'000 masques d'hygiène aux chauffeurs

jeudi, 30.04.2020

Uber va distribuer 63'000 masques d’hygiène aux chauffeurs et 27'000 masques aux livreurs utilisant l'application Uber Eats en Suisse.

Une checklist apparaîtra sur l’application afin de rappeler aux chauffeurs et passagers les précautions à prendre respectivement avant chaque trajet.(Keystone)

En étroite collaboration avec un consultant épidémiologiste, Uber met en place un plan d’hygiène et sécurité complet en vue du déconfinement progressif de la Suisse.

Le numéro un des voitures avec chauffeur (VTC) va distribuer 63'000 masques d’hygiène aux chauffeurs et 27'000 masques aux livreurs utilisant l'application Uber Eats. Cette première distribution de masques en Suisse est issue d’une commande plus large de 10 millions de masques à travers le monde. D’autres vagues de distribution sont prévues dès réception des commandes.

Parois de séparation

Uber a également mis en place un partenariat avec la société Fixico qui propose une réduction sur l’achat et/ou la pose de parois de séparation en polycarbonate. Les chauffeurs opérant sur l’option Uber Medics doivent, eux, impérativement être équipés de parois de séparation. La société explique avoir remboursé les chauffeurs actifs à hauteur de 40 francs pour l’achat d’une paroi de séparation en plastique ainsi que du matériel de désinfection tels que désinfectants pour mains et objets.

À partir de la semaine prochaine, une checklist apparaîtra sur l’application afin de rappeler aux chauffeurs et passagers les précautions à prendre respectivement avant chaque trajet et connexion. "Il est ainsi recommandé de porter un masque, de se laver ou désinfecter les mains régulièrement et de garder une distance physique avec les autres", souligne Uber.