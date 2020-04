Uber met en place Uber Medics pour le personnel de santé

jeudi, 16.04.2020

Uber lance Uber Medics, un service à tarif réduit pour le personnel de santé.

Le service est dédié à tous les personnels de santé.

Uber met aujourd’hui en place l’option Uber Medics, un service dédié à tous les personnels de santé (employés de centres de soin ou libéraux) sans distinction (personnels soignants, administratifs, etc.).

Les courses sont ainsi proposées à -25% comparé à des courses standards en UberX et c’est Uber qui paie entièrement cette réduction en reversant entièrement ses frais de service. Les chauffeurs indépendants généreront, eux, le même revenu par course.

Tous auront accès à l’option et verront immédiatement qu’il s’agit de transport de personnel médical et pourront décider de participer ou non à Uber Medics. Ceux qui intègrent l’option, pourront comme toujours accepter, décliner ou annuler les courses.