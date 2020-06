Uber renforce sa position à Genève malgré son interdiction d’exercer

jeudi, 04.06.2020

Uber lance à Genève son service de réservation de véhicule électrique «Green», et son offre haut de gamme « Comfort ». Le conseiller d'Etat genevois Mauro Poggia s’étonne de la démarche et estime qu’ «Uber le fait à ses risques et périls».

Matteo Ianni



«Ce n’est pas en forçant le trait qu’on va pouvoir contourner la loi», ajoute Mauro Poggia. (Keystone)

Alors qu’il est toujours sous le coup d’une interdiction de poursuivre son activité dans le canton de Genève, Uber renforce son offre au bout du lac. Le numéro un des VTC lance ce jeudi Uber Green, son offre qui permet de réserver directement sur l'application un véhicule hybride ou électrique.

Et ce n’est pas tout. En parallèle, Uber lance son option "Comfort", qui réunit des véhicules récents et spacieux. Autrement dit, son offre haut de gamme. Elle s’adresse en effet aux utilisateurs qui ont des attentes plus élevées en termes de qualité de service et de confort du véhicule. Ce service sera déployé à Genève et à Bâle.

Décision de la Cour de justice cantonale attendue cet été

Contacté, Mauro Poggia «s’étonne de la démarche». Pour le conseiller d'Etat genevois, «Uber le fait à ses risques et périls, prévient-il.

Pour mémoire, en novembre dernier, le canton de Genève a interdit à Uber de poursuivre son activité dans les conditions actuelles. Après enquête, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail a estimé qu'Uber n'est pas un diffuseur de courses, mais une entreprise de transport, soumise au droit suisse. Par conséquent, les chauffeurs sont des employés, dont les charges sociales doivent être payées. Ce qui n'est pas le cas depuis 2014, date de l'entrée de la plateforme américaine sur le marché genevois. L'entreprise californienne a fait recours contre cette décision du département de l'emploi. Ce recours a jusqu’à présent un effet suspensif.

«Ce n’est pas en forçant le trait qu’on va pouvoir contourner la loi,» ajoute Mauro Poggia. «Nous attendons aujourd’hui une décision judiciaire. Mais cela ne veut pas dire que l’on ne va pas prendre de nouvelles décisions. Il va de soi que le jour où la justice nous donnera gain de cause, il s’agira pour Uber de payer la facture rétroactive. L’entreprise américaine doit être consciente de cela. On se rend bien compte avec la crise du Covid-19 à quel point, le statut d’un chauffeur est important. Si ces chauffeurs travaillent sans paiement de cotisations sociales, ils n’ont aucune couverture», souligne le conseiller d'Etat.

De son côté, Jean-Pascal Aribot, responsable Uber pour la Suisse, confie que «la procédure suit son cours». «Avec le lancement d’Uber Green et Comfort à Genève, nous montrer que nous n’oublions pas nos clients genevois» a-t-il commenté.

La décision de la Cour de justice cantonale de Genève devrait tomber dans le courant de l’été. Un recours au Tribunal fédéral est attendu.

Licenciement en Suisse

La crise du covid-19 a eu indéniablement un impact sur les chiffres d’Uber. Dans le monde, l’unité d’affaires VTC a baissé de 80%. Un chiffre qui s’applique également pour son marché suisse. «La baisse de notre service voitures avec chauffeur a été partiellement compensée par notre service Uber Eat.» Les revenus ont plongé au final de quelque 40%, a indiqué jeudi Jean-Pascal Aribot, directeur d'Uber Suisse.

Conséquences, le groupe a dû procéder à des licenciements. Sur la vingtaine d’employés, «quelques licenciements» ont été enregistrés, d’après Jean-Pascal Aribot. Lors d'une visioconférence de presse, le responsable d'Uber Suisse a minimisé l'ampleur des coupes, affirmant que l'équipe locale avait déjà été réduite par le passé afin d'adapter l'effectif aux besoins.