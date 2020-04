U-blox rachète Thingstream pour 10 millions de francs

mercredi, 01.04.2020

L'entreprise U-blox étend son portefeuille de services dans l'Internet des objets en faisant l'acquisition de la société Thingstream.

L'équipe de Thingstream "apportera des décennies d'expérience dans les services télécoms et de l'Internet des objets, renforçant les équipes de recherche et développement, des ventes et de marketing d'U-blox". (Keystone)

Le fournisseur de semi-conducteurs U-blox a fait l'acquisition de la société Thingstream pour 10 millions de francs, auxquels s'ajoutent des mesures de fidélisation des employés. L'entreprise de Thalwil étend son portefeuille de services dans l'Internet des objets.

Thomas Seiler, directeur général d'U-blox, a expliqué dans le communiqué paru mercredi que "l'acquisition de Thingstream et de sa plateforme accélère l'entrée d'U-blox dans une nouvelle dimension de services, la sphère de l'Internet des objets, qui fournira aux clients une solution fiable, intelligente et sûre pour connecter les données des capteurs à leur nuage d'entreprise".

L'équipe de 26 personnes de Thingstream "apportera des décennies d'expérience dans les services télécoms et de l'Internet des objets, renforçant les équipes de recherche et développement, des ventes et de marketing d'U-blox". La société est basée en Suisse, avec des implantations en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud. (awp)