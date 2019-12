Martin Geser devient CEO de TSM Compagnie d'Assurances

mercredi, 27.11.2019

TSM Compagnie d’Assurances a nommé Martin Geser en tant que directeur général.

Martin Geser sera chargé de mener et développer les affaires de TSM Compagnie d’Assurances auprès d’une clientèle composée notamment d’entreprises suisses.

La société chaux-de-fonnière TSM Compagnie d’Assurances a recruté Martin Geser en tant que directeur général, avec effet au 15 janvier 2020. Il remplacera Edouard Fragnière qui occupait ce poste depuis 1997.

Doté d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de l’assurance en Suisse, Martin Geser sera chargé de mener et développer les affaires de TSM Compagnie d’Assurances auprès d’une clientèle composée notamment d’entreprises suisses et pour un grand nombre à vocation internationale.

Originaire de Suisse orientale, Martin Geser a débuté sa carrière auprès de La Suisse Assurances où il a occupé différentes fonctions à St-Gall et Lausanne. Il a travaillé ensuite chez Alpina Assurances au service Entreprises, puis Gras Savoye en qualité de Key Account Manager. En 2006, il a rejoint SWICA, organisation de santé, comme directeur régional de la Suisse romande. A la tête d’une équipe de 150 collaborateurs, il était en charge de la gestion et du développement du portefeuille de clients privés et des entreprises.

Edouard Fragnière continuera à accompagner la société dans le cadre de mandats spécifiques qui lui seront confiés par le Conseil d’administration.

Exerçant son activité sous le contrôle de la Finma, TSM Compagnie d’Assurances a son siège à La Chaux-de-Fonds. Elle a également des agences à Zurich, Lausanne et Genève. Elle emploie aujourd’hui près de 67 collaborateurs.