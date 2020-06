Coronavirus: trois nouveaux cas et aucun nouveau décès

mardi, 02.06.2020

Trois nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en Suisse.

A ce jour, 3973 hospitalisations en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées.(Keystone)

La Suisse a enregistré trois cas supplémentaires de coronavirus, a annoncé mardi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Au total, le pays compte désormais 30'874 cas confirmés en laboratoire. Aucun nouveau décès n'est à signaler.



Au total 400'793 tests ont été effectués, dont 9% étaient positifs. L'incidence se monte à 360 cas pour 100'000 habitants. L'âge médian des cas confirmés est de 52 ans.



Au total 1657 personnes sont décédées en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire. Aucun nouveau décès n'est à signaler depuis vendredi dernier. Cela correspond à 19 décès par 100'000 habitants. Sur les 1573 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d'au moins une maladie préexistante.



Parmi les personnes décédées, 60% étaient des hommes et 40% des femmes. L'âge des personnes décédées allait de 0 à 108 ans, avec un âge médian de 84 ans.



A ce jour, 3973 hospitalisations en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées.



Tous les cantons sont concernés par la pandémie. Ceux de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais restent les plus touchés.(ATS)

