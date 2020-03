Trois PME valaisannes en lice pour le Prix Sommet

mercredi, 04.03.2020

Trois entreprises valaisannes sont en lice sur le thème de la durabilité pour le Prix Sommet 2020.

SG



De gauche à droite, Julien Gonthier (Biofruits), Olivier Brüggimann (coach du Prix Sommet 2020), Paul-Marc Julen (Hotels Tradition Julen) et Andreas Schöni (Bühler Entreprises Monthey). © Andrea Soltermann

Nombre d’entreprises cherchent à atténuer leur empreinte carbone ou à la compenser complètement. Mais comment y parvenir? L’édition du Prix Sommet 2020 entend esquisser des pistes dans cette direction en mettant en avant l’exemple de trois PME valaisannes issues du secteur primaire, secondaire et tertiaire. Il s'agit de Bühler Entreprises Monthey, Biofruits à Vétroz et Hotel Tradition Julen à Zermatt.

«L’ambition du Prix Sommet nouvelle formule consiste à donner l’opportunité à des entreprises valaisannes de participer à une démarche collaborative en profitant du réseau d’experts d’UBS et d’un coach externe. Le but est d’abord de pérenniser leur modèle d’affaires, mais aussi de servir d’exemple et de donner des idées à d’autres PME», explique Iwan Willisch, directeur régional d'UBS Valais.

Avec un coach externe, Bühler Entreprises Monthey, Biofruits à Vétroz et Hotel Tradition Julen à Zermatt vont ainsi travailler durant neuf mois pour mieux gérer leurs déchets, réduire leurs émissions de CO2 et rationaliser leurs processus ou leurs transports.

Les trois challengers passeront par quatre phases. La première vise à analyser la situation de chacune des PME et à planifier les actions envisageables. La seconde, de mai à octobre, doit permettre la mise en oeuvre du plan d’actions convenu.

Lors de la troisième phase, les résultats obtenus seront évalués et ils seront présentés lors de la dernière phase: la grande soirée du Prix Sommet, le jeudi 26 novembre à la Halle polyvalente de Conthey.