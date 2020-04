Trader de nouvelle génération

dimanche, 05.04.2020

Une humanité toute entière attend du trader confiné, le miracle inspiré.

Pécub



La période à risque paranoïaque que nous traversons actuellement, par infection ou par obligation, qu’elle soit à durée courte, qu’elle soit à durée longue, impose à une profession de se faire oracle, prophète, astrologue ou marabout ; le trader confiné.

Une humanité toute entière attend du trader confiné, le miracle inspiré. Les baisses brutales successives de la valeur des actifs boursiers, mettent tous les acteurs économiques de très mauvaise humeur et cela les empêchent de penser.

Fibonacci, s’il était encore vivant parmi nous, déterminerait certainement une explication sérielle chiffrée. C’est le printemps, la bonne occasion de regarder pousser les primevères et les pâquerettes. Respirer profondément en ce moment est capital, essentiel, nécessaire, pour le moral et pour la santé. Il s’agit sans discussion de résister à l’achat impulsif et non préparé, la peur de louper une opportunité de trading est très mauvaise conseillère. Archimède nous enseigne l’effet de levier, comment accroitre une exposition sur les marchés sans avoir à immobiliser des paquets de pognon.

Futures, instruments financiers, contrats à terme, storytelling avec Shakespeare, à la fin Roméo et Juliette survivent aux crises financières, à la dague et au poison. Ils se marient et fondent une famille, avec plein de projets et plein d’enfants. Pourquoi la fin doit-elle être triste ?

Vendre à découvert dans le but de racheter moins cher ? Avant d’agir, consulter Fibonacci ! Emprunter pour pouvoir trader avec la certitude d’un effet de levier ? Avant d’investir, consulter Archimède ! Retrouver à l’avenir les performances passées ? Avant de rêver, consulter Shakespeare ! Marché bullish, marché bearish, que faut-il vendre, que faut-il acheter, quelle quantité, et à quel prix ?

C’est pure folie que d’exercer le métier de trader aujourd’hui. Le prompt retour des places ombragées de Provence cet été est prévisible. Pas besoin de marabouts enchanteurs, de devins astrologues, de prévisionnistes pronostiqueurs, de prophètes mystiques, de perspicaces visionnaires, notre humanité en a vécu d’autres. Elle a de la résilience. Elle a du ressort. Elle n’a peut-être pas un coup d’avance, cependant question de jouer la partie, elle a de l’expérience. Daudet, Mistral, St Exupéry, Boileau, Montaigne, Montecristo, Brassens, Umberto Eco, la Comtesse de Ségur, Johanna Spyri, Mickey, Pagnol, parlez pour nous.

Vas-y Marius, dégomme-nous ce virus !