Immobilier de placement: eldorado des investisseurs privés

mercredi, 04.03.2020

Toujours plus d’investisseurs privés se lancent dans l'immobilier de placement. Ils ciblent les centres urbains.

Maude Bonvin



Sara Carnazzi – Weber table sur une baisse des loyers comprise entre 1 et 1,5% cette année.

Du fait des taux négatifs, de plus en plus de particuliers achètent un appartement à des fins de placement et le mettent en location (buy to let). «Cette tendance se développe depuis la crise financière. Elle fait suite à la perte de rendement sur les investissements classiques», déclare Sara...