SHL Telemedicine est frappé de plein fouet par la pandémie au 1er semestre

vendredi, 25.09.2020

Touché de plein fouet par la pandémie, le spécialiste israélien SHL Telemedicine, coté à la Bourse suisse, voit dégringoler de 97,4% son bénéfice net au premier semestre.

SHL Telemedicine, qui le 7 août avait émis un avertissement sur ses résultats, a signé un bénéfice net de 0,1 million de dollars au terme du premier semestre contre 3,9 millions un an auparavant (à un taux de change constant), soit une dégringolade de 97,4%, selon un communiqué paru vendredi.



Touché de plein fouet par la pandémie, le spécialiste israélien de la télémédecine coté à la Bourse suisse relève néanmoins qu'il est en train de constituer un précieux réservoir de clients et d'activités potentielles qui devraient permettre une expansion des activités à moyen terme.



Le chiffre d'affaires est resté un peu près stable dans la période sous revue, à 19,5 millions de dollars, contre 19,9 millions 12 mois plus tôt. Quant au résultat opérationnel (Ebitda) il a chuté de 53,3% à 2,8 millions de dollars.



Les flux de trésorerie libres se sont eux aussi tassés, s'inscrivant à 1,4 million de dollars (5,5 millions il y a un an).



SHL Telemedicine estime toutefois que le coronavirus a donné un coup d'accélérateur au développement de la télémédecine.(AWP)