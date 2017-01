Tornos: repli du chiffre d'affaires et des entrées de commandes en 2016

mardi, 24.01.2017

Tornos a enregistré un chiffre d'affaires net en repli de 16,9% à 136,2 millions de francs l'année dernière, notamment en raison de la faiblesse de la demande dans le segment haut de gamme.

Les entrées de commande ont reculé de 16,9% à 133,5 millions, a indiqué le fabricant de machines-outils mardi. La direction table sur une rentabilité négative en 2016.

En volumes, les entrées de commande ont progressé de près d'un tiers au deuxième semestre, mais leur valeur a malgré tout diminué. La modification du mélange de produits, le nombre accru d'achats de machines de milieu de gamme et la baisse des achats de machines haut de gamme expliquent le repli.



Les recettes manquent nettement les prévisions des deux établissements consultés par AWP. La Banque cantonale de Zurich (ZKB) et Vontobel attendaient le chiffre d'affaires à respectivement 138,6 et 139,0 mio CHF. Pour les entrées de commandes, les analystes tablaient sur 131,7 et 135,0 mio CHF.



En raison d'un mélange de produits défavorable et de la baisse induite du chiffre d'affaires, Tornos n'a pas atteint son seuil de rentabilité. Le groupe s'attend globalement à un résultat opérationnel (Ebit) et à un résultat net négatifs, tous deux s'inscrivant dans la plage inférieure en millions à un chiffre.



Le groupe publiera ses résultats détaillés le 14 mars. - (awp)