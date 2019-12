Sus au gaspillage alimentaire!

mercredi, 11.12.2019

Too Good To Go est né au Danemark en 2016.

Oriah Kaspi*



Un groupe d’étudiants mangeaient dans un restaurant-buffet et ont été choqués par la quantité de nourriture jetée. Ils ont voulu trouver une solution – c’est ainsi que TGTG est née. Cette app permet aux commerçants de vendre à petit prix les produits en surplus. Le commerçant ne jette plus et l’utilisateur récupère des bons produits à petit prix.

L’application a directement remporté un franc succès et s’est développée dans de nombreux pays. Aujourd’hui TGTG est présent dans 10 pays avec plus de 15 millions d’utilisateurs et 20 millions de repas sauvés. En Suisse nous avons plus de 400.000 utilisateurs et 500.000 (un demi-million!) repas sauvés à ce jour.

Le sujet du gaspillage alimentaire est plus que jamais d’actualité. En Suisse, ce sont plus de 2,6 millions de tonnes de produits qui finissent à la poubelle chaque année, ce qui correspond à 1/3 de ce que nous produisons. L’impact sur l’environnement est énorme. Cette production alimentaire perdue, pollue autant, en Suisse, que 36% du parc de voitures. Parmi les autres impacts négatifs, citons l’utilisation inutile des terres, le gaspillage d’eau et l’augmentation des prix des produits alimentaires.

Chaque semaine notre communauté s’agrandit. Nous sommes en période de forte expansion et avons pleins de nouveaux projets pour le futur. Too Good To Go n’est pas juste une application mais un mouvement qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Notre vision est un monde où toute la nourriture produite est consommée. Nous sommes super fiers d’avoir reçu le prix de l’éthique Suisse en 2019 ainsi que le prix «Europe’s hottest growing startup». Ces reconnaissances nous permettent de gagner en visibilité et de sauver toujours plus de repas.

Après avoir obtenu mon diplôme de l’Ecole hôtelière de Lausanne en 2016, j’ai travaillé pour l’école et ai parcouru le monde pour la représenter. Durant ces voyages j’ai eu la chance de dormir dans des merveilleux hôtels et participer à de nombreuses conférences. En deux ans, j’ai pris plus d’une centaine de vols. Je me suis donc rendue sur un site internet qui calcule mon empreinte carbone. Puis j’ai réfléchis à mon impact et me suis questionnée sur chaque chose que je faisais à la maison et en dehors. J’ai alors décidé de petit à petit changer ma manière de vivre et faire des petits gestes mais qui étaient déjà de grands gestes pour moi.

Redistribuer à des personnes dans le besoin

Puis en voyageant je faisais de plus en plus attention à ce gaspillage, ces emballages plastiques, ces tonnes de nourritures jetées après chaque buffet, chaque apéritif dînatoire, chaque réception. J’ai toujours eu une fibre sociale et fait du bénévolat à côté de mes études. Je me souviens avoir lors de plusieurs événements demandé si je pouvais emporter les restes de nourriture pour les amener à des personnes dans le besoin, la réponse était toujours la même «non pour des questions de sécurité nous ne pouvons pas prendre ce risque». A cette même période mon papa a mis sur pied Partage, un collectif de redistribution des surplus alimentaires à la Chaux-de-Fonds pour les personnes dans le besoin. Je n’ai pas besoin de préciser que ce concept a eu un franc succès.

Je me suis alors renseignée sur les options déjà proposée et j’ai découvert Too Good To Go. Je suis devenue une grande utilisatrice de l’application. J’ai décidé de changer de travail et j’ai rejoint Tesla. Une entreprise innovante (ma grande passion!) et verte. Quelques mois plus tard, j’ai vu une annonce passer pour Too Good To Go et me suis empressée de déposer ma candidature. Le ton utilisé dans l’annonce, la mission, tout me correspondait. C’est allé très vite, en quelques jours je me suis retrouvée à être une vraie waste warrior. Aujourd’hui, travailler chez Too Good To Go est plus une mission, un passe-temps qu’un métier. Le plus important est bien sûr de sauver de la nourriture, mais également de parler de notre mission, de sensibiliser les gens, et je le fais au quotidien avec passion et conviction.

*Product Manager, Too Good To Go