SPS propose Ton Büchner à la présidence du conseil d'administration

mercredi, 22.01.2020

Ton Büchner pourrait succéder à Hans Peter Wehrli à la tête de l'organe de surveillance de Swiss Prime Site.

Ton Büchner a été, de 2012 à 2017, CEO et président du conseil d'administration d'AkzoNobel NV, un groupe de sociétés coté en bourse aux Pays-Bas. (Keystone)

Swiss Prime Site a proposé d'élire Ton Büchner pour prendre la présidence du conseil d'administration. L'actuel président, Hans Peter Wehrli, ne sera en effet pas candidat à sa réelection lors de l'assemblée générale du 24 mars 2020, a précisé mercredi la société immobilière.

Doté de la double nationalité suisse et néerlandaise, Ton Büchner a été, de 2012 à 2017, directeur général (CEO) et président du conseil d'administration d'AkzoNobel NV, un groupe de sociétés coté en bourse aux Pays-Bas. Auparavant, il a travaillé pendant près de 20 ans pour Sulzer. Il est diplômé en génie civil.

Actuellement, l'homme né en 1965 est membre du conseil d'administration et du comité d'audit et de conformité de Novartis, et fait également partie de la présidence et du comité des actionnaires de Voith, précise le communiqué. (awp)