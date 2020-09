Pas de candidat suisse à l'OSCE

samedi, 19.09.2020

Thomas Greminger ne sera pas candidat à l'OSCE pour la Suisse.

Thomas Greminger ne se représentera pas au poste de secrétaire général de l'OSCE. (Keystone)

La Suisse ne représente pas Thomas Greminger au poste de secrétaire général de l'OSCE ni ne propose d'autre candidat aux quatre postes clefs de l'organisation. Cette décision devrait selon elle faciliter l'émergence d'un consensus pour ces nominations.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) indique samedi dans un communiqué s'être pleinement engagé en faveur d'une nouvelle candidature de M. Greminger. En juillet dernier, les ambassadeurs de l'organisation n'étaient pas parvenus à un consensus dans les nominations pour quatre postes clefs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

La réunion avait pour but de prolonger les mandats de M. Greminger, de la directrice du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme Ingibjörg Solrun Gisladottir, du haut-commissaire aux minorités Lamberto Zannier et du représentant pour la liberté des médias, le socialiste français, Harlem Désir.

L'Azerbaïdjan aurait refusé la prolongation du mandat de M. Désir. En réaction à ce blocage, la France, le Canada, la Norvège et l'Islande se seraient opposés à une prolongation du mandat de M. Greminger. L'organisation traverse une crise institutionnelle depuis.

Nouvelles bases

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a mené une série d'entretiens avec ses homologues. Parallèlement, de nombreux entretiens et démarches ont été assurés à plusieurs niveaux. Plusieurs pays ont exprimé la volonté de partir sur de nouvelles bases, en souhaitant ainsi de nouveaux noms dans la composition d'un futur paquet, résume le DFAE.

Une nouvelle procédure de sélection s'ouvre désormais. Elle est fondée sur le principe du consensus parmi les Etats participants de l'OSCE et sera guidée par les critères de la compétence, de la répartition géographique et de l'égalité des genres. Les services d'Ignazio Cassis ont précisé samedi à Keystone-ATS que la Suisse ne présente aucun autre candidat pour les postes à repourvoir.

Selon le DFAE, le bilan positif du travail de Thomas Greminger durant trois ans à la tête de l'OSCE est largement reconnu. Il a contribué à développer et renforcer les partenariats avec d'autres organisations internationales, soigné une culture du dialogue orienté vers des résultats concrets et lancé des réformes pour que l'organisation soit mieux adaptée aux besoins actuels. (awp)