Ladina Heimgerter pilotera le groupe Blick

vendredi, 18.09.2020

Thomas Spiegel laisse son fauteuil en raison de divergences d'opinions, Ladina Heimgerter passe à la tête du groupe Blick.

Ladina Heimgerter a été nommée directrice des médias mondiaux du groupe Blick. (Keystone)

Ladina Heimgerter devient CEO et directrice des médias mondiaux du groupe Blick. Elle succède à Thomas Spiegel qui se retire en raison de divergences d'opinions concernant l'orientation stratégique du groupe.

Ladina Heimgerter prendra le poste directrice de la division "global media" (médias mondiaux) de Ringier et entrera à la direction du groupe et au conseil d'administration le 1er octobre, a indiqué Ringier vendredi. Le "corporate center" (communication, service juridique et ressources humaines) dirigée jusqu'à présent par Ladina Heimgerter est désormais géré directement par le CEO de Ringier Marc Walder. (ATS)