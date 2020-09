Nouvelle équipe à la tête du Service du médecin cantonal à Fribourg

mercredi, 02.09.2020

Thomas Plattner reprendra la direction du Service de la santé publique du canton de Fribourg après le départ de Patrice Zurich.

Le canton de Fribourg dispose à nouveau d'une équipe complète à la tête du Service du médecin cantonal. Thomas Plattner, intérimaire depuis mai et le départ des deux précédentes titulaires à la fin de leur période probatoire, devient formellement médecin cantonal.



Thomas Plattner, 52 ans, a été nommé par le Conseil d'Etat à l'issue d'une procédure de sélection entre 11 candidats, a indiqué mercredi la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS). Il aura pour adjoint Christophe Monney, 49 ans, précise le communiqué.



Thomas Plattner a piloté la stratégie sanitaire liée au Covid-19 durant la période de fonctionnement initiale de l'Organe cantonal de conduite. Auparavant, il a été chef du Service de la santé publique depuis 2018, après avoir été dix ans durant médecin cantonal adjoint.



Fin mai, le canton s'était retrouvé sans médecin cantonal en raison de divergences de vues. Les deux titulaires qui se partageaient la fonction, Barbara Grützmacher et Stéphanie Boichat Burdy, avaient jeté l'éponge à la surprise générale, après avoir débuté en pleine crise sanitaire.(AWP)