Un nouveau directeur général pour La Réserve Eden au lac

mercredi, 26.08.2020

Thomas Maechler va prendre les rênes de la Réserve Eden au lac à Zurich.

Après une formation à l’École Hôtelière de Lausanne et un détour par le prestigieux The Peninsula Hong Kong, il a travaillé à New York dès 1996: d’abord au Four Seasons The Pierre, puis au Swissôtel The Drake.