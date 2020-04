Thomas Krennbauer prend la direction de Coca-Cola HBC Suisse

Thomas Krennbauer succède à Nigel Davis au poste de directeur de Coca-Cola en Suisse.

Thomas Krennbauer a déjà travaillé pour Coca-Cola dans diverses fonctions et connaît le marché suisse.

Thomas Krennbauer prend la direction de Coca-Cola HBC Suisse à partir du 1er avril 2020. Cet Autrichien de 53 ans a déjà travaillé pour Coca-Cola dans diverses fonctions et connaît le marché suisse. Il succède à Nigel Davis, qui occupe ce poste depuis 2016.

Après avoir terminé ses études à l’université de Linz, il a commencé sa carrière chez The Coca-Cola Company à Vienne en 1991. Il a occupé divers postes de marketing et de gestion en Europe de l’Est, centrale et du Nord, notamment celui de General Manager pour la région Adriatique, en Pologne, et de chef du marketing de huit pays de la Division Nordics & Baltics.

En 2004,Thomas Krennbauer a rejoint la société suisse Lindt & Sprüngli, où il hérita du poste de directeur général pour l’Autriche avant de fonder une start-up en 2010. Depuis 2012, il est le CEO de la marque d'eau Devin JSC en Bulgarie. Après un redressement initié avec succès et la vente de l’entreprise au groupe belge Spadel en 2017, il conservé le poste de PDG et a également été nommé au conseil d’administration du groupe.