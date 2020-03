Coronavirus: les entreprises prennent des mesures pour leurs employés

lundi, 23.03.2020

Télétravail, règles sanitaires, réduction du salaire des dirigeants, offre de garde... les entreprises prennent des mesures dans leur organisation face au coronavirus. Tour d'horizon.

Bobst Group réduit l’activité de plusieurs sites de production

Compte tenu de l’accélération de l’épidémie de coronavirus, Bobst Group va réduire la production de machines de certains sites au niveau le plus bas et se concentrera sur les pièces et services, "sans compromettre la sécurité de ses employés".

Le site de Bobst à Lyon en France a été ramené à son niveau de production minimum, jeudi dernier. Les sites de Bobst Mex et Bobst Grenchen en Suisse fonctionnent à leur niveau de production minimum depuis vendredi en fin de journée. Cette mesure est valable pour une période d’au moins deux semaines. Le site de Bobst India sera fermé jusqu’au 31 mars, en raison de décisions gouvernementales.

"La Chine se redresse et devrait revenir à la normale à la mi-avril", estime Bobst Group dans un communiqué. Et d'ajouter que l'entreprise a pris "les mesures nécessaires pour faire face à cette crise et assurer sa liquidité".

Wisekey diminue temporairement les salaires de la direction

Soucieuse de montrer sa solidarité avec ses collaborateurs, Wisekey réduira temporairement les salaires de tous les cadres supérieurs (directeur général, directeur financier, etc.) de 30% pendant la crise du coronavirus, y compris du conseil d'administration, a indiqué lundi le groupe dans une lettre aux actionnaires.

Swissport abaisse le salaire de son patron

Avec l'arrêt des opérations aériennes de nombreuses compagnies aériennes, Swissport voit ses chiffres dégringoler. La direction de Swissport apporte une contribution en différant le paiement de la rémunération variable en cours. Son patron Eric Born renonce temporairement à la moitié de son salaire de base. En outre, des efforts sont faits pour obtenir des financements supplémentaires via le marché des capitaux.

APG|SGA revoit à la baisse les horaires de travail jusqu'à nouvel ordre

Le groupe APG|SGA a annoncé la réduction des horaires de travail dans pratiquement tous ses secteurs d'activité, à compter de ce lundi et jusqu'à nouvel ordre. Le spécialiste de la publicité extérieure est à la recherche de solutions avec les partenaires du marché et les instances accordant les concessions.

Dans un communiqué, l'entreprise explique que les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en vue d'endiguer la propagation du coronavirus a pour conséquence directe "de limiter très fortement l'activité d'APG|SGA dans le domaine des solutions de communication pour les annonceurs".

En effet, les supports analogiques et numériques d'APG|SGA sont principalement situés dans l'espace public, dans les gares, les centres commerciaux, les zones de montagne ou les aéroports. La restriction du temps massive du temps passé dans l'espace public et la fermeture des magasins entraîneront une très forte réduction d'activité dans le coeur de métiers du groupe.

