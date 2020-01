CES 2020: Samsung présente le robot roulant Ballie

mardi, 07.01.2020

Tel un assistant personnel, Ballie, le nouveau robot de Samsung comprend, soutient, et réagit aux besoins de son utilisateur pour être activement utile dans la maison.

MH



Ballie utilise l'IA pour effectuer un certain nombre de tâches liées à la sécurité de la maison et la remise en forme.

Lors de son discours d'ouverture, le CEO HS Kim a dévoilé la vision des robots de Samsung en tant que "compagnons de vie'' et a présenté Ballie , un petit robot roulant qui "vous comprend, vous soutient et réagit à vos besoins pour être activement utile dans la maison".

Dotée d'une caméra à l'avant pour naviguer dans la maison, la boule roulante utilise l'IA pour effectuer un certain nombre de tâches liées à la sécurité de la maison et la remise en forme. À terme, Ballie pourrait devenir le gestionnaire de la maison et de l’ensemble de ses objets connectés.

"Nous pensons que l'IA est l'avenir des soins personnalisés", a déclaré le vice-président exécutif Sebastian Seung dans un communiqué. "Nous considérons l'intelligence artificielle sur l'appareil comme essentielle pour des expériences vraiment personnalisées. L'IA sur appareil vous permet de contrôler vos informations et de protéger votre vie privée, tout en offrant la puissance de la personnalisation".

Sur Twitter, les internautes ont salué l'apparence mignonne du robot s'apparentant à une balle de tennis, mais certains s'inquiètent du trop grand pouvoir octroyé à Ballie sur tous les appareils connectés de la maison.