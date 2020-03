La croissance de Swissquote bénéficie d’une activité décuplée

mardi, 17.03.2020

Tant les demandes d’ouverture de comptes que le nombre de transactions enregistré ont atteint des niveaux supérieurs à la normale.

Christian Affolter



Marc Bürki. Le CEO de Swissquote a pu faire le point sur une dynamique positive pour le groupe.

La question si l’année 2020 pourrait être meilleure que la précédente ne se pose déjà plus pour un très grand nombre d’entreprises. Mais pour Swissquote, ce scénario existe bel et bien, même plus que jamais. Bien avant la fin du premier quart de 2020, le groupe a déjà enregistré plus d’un tiers...