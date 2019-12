Goodwall, le réseau LinkedIn des Millennials

mercredi, 11.12.2019

Taha et Omar Bawa ont cofondé Goodwall, la communauté de réseautage professionnel

Céline Arethens*



Conçue pour soutenir et préparer la génération Z et les Millennials des pays défavorisés à faire face au futur de l’apprentissage et du monde du travail.

Goodwall est une plateforme en ligne qui accompagne ses membres tout au long de leur carrière. Elle aide les élèves du secondaire à trouver des bourses d’études et à se préparer pour l’université. Elle aide les étudiants universitaires à trouver des stages et à préparer leur carrière. Et enfin, les diplômés et les jeunes professionnels à être embauchés et à obtenir une promotion. Goodwall est là pour ses membres aux moments charnières de leur vie scolaire et professionnelle. La création d’un impact social fait également partie de l’ADN de l’entreprise et a été inculquée par ses deux cofondateurs.

Favoriser l’accès à l’éducation supérieure

Taha et Omar Bawa ont créé Goodwall avec la vision d’avoir un impact positif sur la société en tirant parti de la technologie. Ils sont nés dans une famille humanitaire où leur père a servi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et leur mère a travaillé pour le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Ils ont grandi en sachant pertinemment qu’ils avaient besoin d’avoir un impact significatif sur le monde qui les entoure. Avec Goodwall, leur mission prend tout son sens puisqu’ils permettent de guider les nouvelles générations afin de maximiser leur potentiel, d’atteindre leurs objectifs et d’avoir un impact positif sur la société. En somme, ils les aident à devenir les meilleures versions d’eux-mêmes.

Aujourd’hui, 40% de la main-d’œuvre est formée de Millennials ou par la génération Z. D’ici 2025, ce pourcentage passera à 75%. Goodwall se concentre sur la compréhension et la satisfaction des besoins de cette génération. Ainsi, les membres de Goodwall ont nourri une communauté incroyablement positive, inspirante et de soutien où chacun peut partager ses expériences, créer des liens significatifs et multiplier les occasions de se faire découvrir par un employeur ou une université de renom. À travers ces dernières années, la communauté de Goodwall s’est beaucoup développée, elle atteint aujourd’hui plus de 1,3 million de membres dans plus de 150 pays.

*Cofondatrice, ISTIA Digital