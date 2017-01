Syz Asset Management a fermé son bureau à Hong Kong fin 2016

mercredi, 18.01.2017

Syz Asset Management (AM) a fermé son bureau à Hong Kong fin 2016. L'unité de gestion d'actifs du groupe bancaire s'est retirée de l'ancienne colonie britannique après dix ans de présence.

Cette décision est motivée par deux facteurs, à savoir le manque de rentabilité du bureau et la volonté stratégique du groupe de recentrer ses activités sur l'Europe continentale.

Syz Asset Management (AM) a fermé son bureau à Hong Kong fin 2016. L'unité de gestion d'actifs du groupe bancaire s'est retirée de l'ancienne colonie britannique après dix ans de présence, a indiqué mercredi à AWP un porte-parole. Les clients concernés continueront d'être servis depuis Genève.



Cette décision est motivée par deux facteurs, à savoir le manque de rentabilité du bureau et la volonté stratégique du groupe de recentrer ses activités sur l'Europe continentale. L'antenne hongkongaise a compté jusqu'à cinq employés. La banque genevoise n'a pas souhaité divulguer le volume des avoirs qui étaient gérés sur place.



Suzanna Wong, responsable de Syz Asset Management pour la région Asie, a quitté récemment la société pour rejoindre Vontobel AM.



Cette annonce intervient après à celle d'Edmond de Rothschild AM, qui a confirmé récemment son retrait de Hong Kong. - (awp)