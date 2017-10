Le modèle médecin de famille de Sympany propose un cabinet virtuel

mercredi, 18.10.2017

Sympany est désormais la première assurance-maladie suisse à proposer un accès à un cabinet virtuel dans le modèle médecin de famille. Grâce à l’app de la start-up bernoise «eedoctors», les clients accéderont dès le 1er janvier 2018 à un conseil médical par vidéo et à un rabais de prime pouvant atteindre 12%.

La fonction vidéo permet un conseil personnalisé et le médecin peut réaliser quelques examens sous forme virtuelle. (Pixabay)

Eedoctors propose des consultations médicales par vidéo avec des médecins généralistes et urgentistes en Suisse. À l’aide de leur smartphone et plus précisément de l’app eedoctors disponible depuis mai 2017, les patients peuvent se rendre dans le cabinet médical virtuel. La fonction vidéo permet un conseil personnalisé et le médecin peut réaliser quelques examens sous forme virtuelle – une nouveauté dans la consultation médicale à distance. Les patients reçoivent ensuite directement un diagnostic et une recommandation pratique.

Des documents, tels que des certificats d’incapacité de travail ou des ordonnances peuvent être envoyés directement à l’app. Si nécessaire, le patient est adressé à l’hôpital, à un spécialiste ou à un cabinet d’urgence.

Les avantages pour les assurés de Sympany sont évidents: aucune prise de rendez-vous, aucune salle d’attente, aucun blocage des admissions, mais joignabilité dans le monde entier, conseil personnalisé et horaires de consultation longs – du lundi au dimanche de 8h à 21h.

La collaboration entre eedoctors et Sympany

Sympany intègrera l’offre de la société eedoctors dans son modèle économique casamed médecin de famille, sous la forme d’un projet pilote à compter du 1er janvier 2018. Sympany est la seule assurance-maladie de Suisse à proposer ainsi un rabais de prime pour les clients qui commencent par s’adresser à eedoctors en cas de maladie. Ce rabais peut être accordé, car une meilleure gestion des prestations dans les modèles Managed Care débouche sur de moindres coûts par rapport aux modèles proposant le libre choix du médecin

Le CEO de la société eedoctors Pascal Fraenkler précise: «De nombreux cabinets médicaux suisses ne peuvent plus admettre de nouveaux patients et même les services d’urgence et les hôpitaux de soins aigus sont saturés.»