SwissSign: Markus Naef nommé directeur général

jeudi, 06.04.2017

Markus Naef a été désigné à partir de mi-mai directeur général (CEO) du spécialiste de l'identité numérique SwissSign, co-entreprise de La Poste et des CFF, ont-elles annoncé jeudi. Agé de 47 ans, M. Naef était précédemment directeur commercial et vice-président senior de Sunrise. Il remplace l'actuel patron de SwissSign, Urs Fischer.

La prise de participation des CFF dans la filiale de La Poste SwissSign a reçu en mars le feu vert de la Commission de la concurrence (Comco) et de la Commission européenne, ont rappelé les deux entreprises dans un communiqué.

SwissSign propose des identités numériques pour les serveurs et autres appareils - certificats SSL et de périphériques - pour les personnes physiques, autorités et entreprises.(awp)