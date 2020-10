Swissquote va s'agrandir avec une tour de quinze étages à Gland

jeudi, 01.10.2020

Swissquote va étendre son site à Gland avec la construction d'un troisième bâtiment ultramoderne, symbolisé par une tour de quinze étages.

Le site de Swissquote prendra encore plus des allures d'un campus à l'américaine, avec l'aménagement d'un parc de verdure entouré de bâtiments aux toitures végétalisées.

La banque en ligne vaudoise Swissquote voit grand. Elle va étendre son site à Gland avec la construction d'un troisième bâtiment ultramoderne, symbolisé par une tour de quinze étages, selon la mise à l'enquête publique confirmant une information de 24 heures. La banque, qui compte 600 employés dont 500 à Gland, prévoit de tripler ses effectifs d'ici 2030.

Pour ce faire, Swissquote avait racheté de nouvelles parcelles sur environ 10'000 mètres carrés. Son site prendra ainsi encore plus des allures d'un campus à l'américaine, avec l'aménagement d'un parc de verdure entouré de bâtiments aux toitures végétalisées.

Selon 24 heures, qui cite le maître d'ouvrage, la procédure de mise à l'enquête et ses éventuelles oppositions pourraient durer un an et demi, auxquels s'ajouteront au moins trois ans de chantier.



Après la construction d'un premier bâtiment en 2007, suivi d'une extension en 2011, la banque numérique pouvait accueillir un maximum de 700 personnes. Avec cette nouvelle extension, la capacité totale sera portée à 1700 collaborateurs.



La banque, créée en 1996, réalise 40% de son chiffre d'affaires avec le négoce de produits financiers, 40% avec le marché des changes et 20% avec des services en ligne comme la gestion de fortune, les crédits ou les hypothèques. Swissquote a des bureaux à Zurich, Londres, Malte, Dubaï et Hong Kong.(AWP)