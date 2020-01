Swissport décroche un contrat auprès d'Air Tanzania

Swissport va gérer les services au sol, la manutention du fret aérien et la sûreté aérienne d'Air Tanzania dans deux aéroports.

Swissport s'est vu confier par Air Tanzania la gestion de ses opérations dans ses hubs aux aéroports de Dar es Salaam et de Kilimandjaro. Le nouvel accord comprend des services au sol, la manutention du fret aérien et la sûreté aérienne, selon le communiqué paru mercredi. Les détails financiers ne sont pas connus.

A partir de ce mois-ci, Swissport s'occupe des services d'enregistrement et d'embarquement, de manutention des bagages, du déplacement des avions, du chargement du fret et de la sûreté aérienne pour 21 vols quotidiens. "Le nouveau partenariat étend la présence de l'entreprise sur le continent africain", résume le prestataire de services aéroportuaires.

Les équipes de Swissport assureront l'entretien des Boeing 787 Dreamliner, Airbus A220 et Bombardier Q400 pour Air Tanzania, qui dessert dix destinations tanzaniennes et six à l'international. (awp)