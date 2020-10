Swissmem veut éviter à tout prix un nouveau confinement

vendredi, 16.10.2020

Swissmem exige de la Confédération et des cantons un engagement public ferme afin que les secteurs économiques concernés ne soient pas contraints de se reconfiner.

Swissmem considère qu'il est de la responsabilité des employés de faire preuve de la prudence nécessaire dans leur vie privée.(Keystone)

Swissmem, la faîtière de l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux, met elle aussi en garde contre une nouveau confinement, après l'avertissement de Swissmechanic il y a deux jours.



Avec la deuxième vague inquiétante de la crise pandémique, nombreux sont ceux qui craignent un nouveau confinement, lequel serait "économiquement ingérable et doit être à tout prix évité", selon un communiqué publié vendredi par l'association.



Swissmem exige de la Confédération et des cantons un engagement public ferme afin que les secteurs économiques concernés ne soient pas contraints de se reconfiner. Parallèlement elle souhaite que les règles de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) continuent d'être appliquées à la lettre, tout en soulignant que le plus grand danger de contamination réside dans la vie privée.



Swissmem considère donc qu'il est de la responsabilité des employés de faire preuve de la prudence nécessaire dans leur vie privée.



L'association avertit aussi du réel danger que constituent les pertes d'emploi à ses yeux. La reprise de l'activité économique s'avère souvent lente, ce qui met en péril de nombreux emplois, souligne Swissmem. Il en résulte que de nouvelles restrictions seraient difficiles à supporter pour de nombreuses entreprises.(AWP)